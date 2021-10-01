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В ФСБ утвердили список сведений, за передачу которых признают иноагентом

В ФСБ утвердили список сведений, за передачу которых признают иноагентом

Как следует из опубликованного документа на официальном портале нормативных актов, в перечне 60 пунктов, в том числе ведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур, о морально-психологическом климате в российской армии, о методах боевой подготовки военнослужащих, о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники, о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники.

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