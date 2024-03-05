В Адыгее суд взыскал в доход государства связанные с Коломойским* активы

Суд удовлетворил исковое требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации к экс-главе Днепропетровской области Игорю Коломойскому*, а также к связанным с ним лицам касательно запрета деятельности их объединения.
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