Путин: Запад обманул Россию в контексте Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с моряками атомной подводной лодки "Архангельск" заявил, что бывшие лидеры западных стран обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы дополнительно вооружить Украину.
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