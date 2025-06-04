Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    А как быть с кадрами, на которых показан подрыв защитныхо опор перед Крымским мостом? Сомнительно, что мост атаковал ...Кадры отражения с...
  • Evgeni Velesik
    Третья мировая уже идёт в фазе опробирования военной стратегии!Четыре провидца п...
  • NAN
    (Вот сейчас орешником по  раде сбу по всей банковой),да куда там опять типа мы не такие,...Почему Россия вск...

Berliner Zeitung: Зеленский теряет поддержку даже на родине в Кривом Роге

Berliner Zeitung: Зеленский теряет поддержку даже на родине в Кривом Роге

Владимир Зеленский теряет поддержку среди украинских военнослужащих на фоне неспособности достичь мира с Россией, боевики не хотят видеть его даже в родном Кривом Роге, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх