Berliner Zeitung: Зеленский теряет поддержку даже на родине в Кривом Роге

Владимир Зеленский теряет поддержку среди украинских военнослужащих на фоне неспособности достичь мира с Россией, боевики не хотят видеть его даже в родном Кривом Роге, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
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