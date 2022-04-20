«Ак Барс» не объявил о контракте со Знарком, так как до 31 мая у него действует соглашение с ФХР («Матч ТВ»)

«Ак Барс» не объявил о контракте со Знарком, так как до 31 мая у него соглашение с ФХР. Вчера казанский клуб дал понять, что Олег Знарок будет новым главным тренером клуба, но не сообщил о подписании контракта.
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