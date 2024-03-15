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Добрый Мир

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«Фантомные долги»: Захарова резко ответила ЕП на претензии по золоту Румынии Сегодня 740 прочитали

«Фантомные долги»: Захарова резко ответила ЕП на претензии по золоту Румынии Сегодня 740 прочитали

Дипломат преподала блестящий урок истории. Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников Золотые запасы передавались Румынии во времена СССР, а после Великой Отечественной стране были прощены долги.

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