В Челябинской области внедорожник ушел под лед

«Нива» провалилась под лед на южноуральском водохранилище. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 18 января, на Аргазинском водохранилище.
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