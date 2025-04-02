Эти привычки приведут к долголетию: что одинакового заметили ученые в поведении и образе жизни людей, доживающих до 100 лет Ольга БезродняяУчёные во всем мире продолжают исследовать тему долголетия, и хотя единого ответа нет, называют привычки, которые способствуют продлению жизни.
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