Эти привычки приведут к долголетию: что одинакового заметили ученые в поведении и образе жизни людей, доживающих до 100 лет Ольга БезродняяУчёные во всем мире продолжают исследовать тему долголетия, и хотя единого ответа нет, называют привычки, которые способствуют продлению жизни.