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Бондарчук и сменившая имидж Андреева впервые за полгода вышли в свет

Бондарчук и сменившая имидж Андреева впервые за полгода вышли в свет

Бондарчук и сменившая имидж Андреева впервые за полгода вышли в светРежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева вместе посетили премьеру фильма «Повелитель ветра» в одном из московских кинотеатров.

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