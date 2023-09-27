Бондарчук и сменившая имидж Андреева впервые за полгода вышли в свет

Бондарчук и сменившая имидж Андреева впервые за полгода вышли в светРежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева вместе посетили премьеру фильма «Повелитель ветра» в одном из московских кинотеатров.
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