Семь голов в матче «Интера», подвиг «Сабаха» и воскрешение «Арсенала». Обзор дня в ЛЧ

Ещё Батраков забил «Барселоне», у «МЮ» ужасный матч, а «Бавария» еле выстояла в Норвегии. Лига чемпионов вернулась! Батраков стал первым россиянином с 2021 года с голом в турнире, «Интер» с «Брюгге» сошли с ума, фанаты «МЮ» снова страдают, а «Бавария» не сумела переиграть одного из главных аутсайдеров.
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