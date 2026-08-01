Мы можем зайти и забрать всё, что захотим - Трамп о соглашении по недрам Украины Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление о соглашении с.
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Мы можем зайти и забрать всё, что захотим - Трамп о соглашении по недрам Украины Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление о соглашении с.
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