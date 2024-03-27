С "чувствительными" к террористам начали поступать по "китайскому сценарию": Придут не только к ним

Наконец-то, а то всякая гниль распустилась и оборзела вконец. У нас война на выживание, заразу надо выжигать каленым железом.

Игорь Морозов

а что это за быдло с бородой, или что весь его умишко, если он у него был, в бородёнку ушёл, тогда видимо надо бородёнку повыщипать. да и проверить как дети живут от двух жён?