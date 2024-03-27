С "чувствительными" к террористам начали поступать по "китайскому сценарию": Придут не только к ним

После трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл" нашлись те, кто посчитал уместными "шутки" об этом и даже выражал сочувствие в адрес террористов.
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