Салат с болгарским перцем и фетой. Быстрый и очень простой!

Сегодня я представляю вам очень простой и вкусный рецепт салата с болгарским перцем и фетой. Этот салат не банальный и не привычный, но его можно приготовить, как для праздничного стола, так и на легкий ужин.
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