BI: ВС России управляемыми авиабомбами нанесли удары по ВСУ

Российская армия применила для ударов в зоне спецоперации разрушительные управляемые авиабомбы. Они настолько мощные, что в кратеры после падения мог бы поместиться целый танк, сообщил Business Insider солдат минометного подразделения Вооруженных сил Украины Захар.
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