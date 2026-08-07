Горящие грузовые автомобили в районе Приморска Запорожской области, трасса Р-280 "Новороссия".
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Горящие грузовые автомобили в районе Приморска Запорожской области, трасса Р-280 "Новороссия".
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