Телеканал "78" Депутаты ГД с разницей в пару дней предложили сразу несколько «тематических» законопроектов.
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Мы не добрые, мы безмозглые ! не можем просчитать, чем это закончится для страны!
Вопрос ща засыпку : на кого трудится госдума в поте лица? На Россию и россиян , или на приезжих мастурбеков от которых пользы ноль целых хрен десятых.
А Затулло опять рулит...
КергуДумцы не торопятся принять закон о Бамбарбиянцах. То ли время ещё не пришло, то ли уже ушло, в чьи-то виллы на лазурных берегах. Вот так и живём, смеша весь мир своей исключительностью, прости Господи! Если на международной арене, благодаря нашему Президенту, всё отлично, то в государевых делах граблей столько напрятано, что синяки не успевают проходить. Может, что-то в консерватории не так?
Выборы прошли - сразу амнезия что обещали до них про мигрантов. Дальше русский непереводимый фольклор.......
"о «конце халявы» для детей мигрантов"
А их "рожателей и рожалок" не хотите вкинуть из России?????????????
Соловья баснями кормят.
НЕ ИМЕЯ ПРАВА -ИМЕЮТ ВСЕ!
Учить приматов - дело неблагодарное. Хватит им Корана. Только пусть знают его не по цитатам, а по стержневым смыслам. И это - дело духовников, в первую очередь ДУМа, который вместо духовного просвещения чад своих лезет в политику.