"Тенденция сохранится". В алтайском Гидрометцентре дали прогноз по развитию паводка

Замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер отметил, что паводковая ситуация в регионе останется непростой Паводковая ситуация, которая ждёт Алтайский край в ближайшие дни, будет непростой из-за повышения температуры.
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