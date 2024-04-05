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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Тенденция сохранится". В алтайском Гидрометцентре дали прогноз по развитию паводка

"Тенденция сохранится". В алтайском Гидрометцентре дали прогноз по развитию паводка

Замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер отметил, что паводковая ситуация в регионе останется непростой Паводковая ситуация, которая ждёт Алтайский край в ближайшие дни, будет непростой из-за повышения температуры.

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