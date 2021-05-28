Комсомольская правда

103 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

МИД Украины: решение о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair

МИД Украины: решение о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение властей Украины о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair, который накануне совершил экстренную посадку в Минске.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх