МИД Украины: решение о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение властей Украины о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair, который накануне совершил экстренную посадку в Минске.
Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение властей Украины о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair, который накануне совершил экстренную посадку в Минске.
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