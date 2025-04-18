Полковник запаса сообщил, как террористы вербуют подростков

Для этого используют цифровые платформы Террористы маскируются под цифровые платформы, социальные группы и сообщества, чтобы вербовать подростков, сообщил РИАМО полковник запаса, военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.
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