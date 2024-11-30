Депутат Рады Дубинский: Зеленский начнет призывать в армию детей

Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей, если у киевского режима хватит оружия. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
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