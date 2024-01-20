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В подконтрольном ВСУ Херсоне сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ Херсоне сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Один из объектов критической инфраструктуры на контролируемой ВСУ территории Херсонской области поврежден в результате взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на назначенного Киевом главу обладминистрации Александра Прокудина.

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