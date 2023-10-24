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Свежие комментарии

Один из самых простых способов приготовления блюд на плите "В одной кастрюле". Покажу, как готовлю два разных блюда

Один из самых простых способов приготовления блюд на плите "В одной кастрюле". Покажу, как готовлю два разных блюда

Мне очень нравится этот способ приготовления. Он простой, легкий и вариантов множество. Так готовлю макароны, картофель, рис, гречку, дополняю их любым мясом или разными изделиями из фарша (котлеты, тефтели, биточки).

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