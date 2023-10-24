Один из самых простых способов приготовления блюд на плите "В одной кастрюле". Покажу, как готовлю два разных блюда

Мне очень нравится этот способ приготовления. Он простой, легкий и вариантов множество. Так готовлю макароны, картофель, рис, гречку, дополняю их любым мясом или разными изделиями из фарша (котлеты, тефтели, биточки).
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