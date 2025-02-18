Капуста — ценный овощ, в котором много клетчатки, поглощающей излишки жиров и сахаров, и витаминов. При этом она низкокалорийна и содержит тартроновую кислоту, препятствующую образованию жира из углеводов.
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