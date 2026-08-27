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Укытучы Гөлназ Хуҗина: Ана теле ул – бала чагында ана сөте кебек тансык - «Яңарыш»

«Тормыш үзгәрә, белем бирү тормыштан да тизрәк үзгәрә. Тәҗрибә-сынаулар, заман таләбе, яңа технологияләр.

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