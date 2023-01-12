Медведково

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Вот это событие и я понимаю!В кабине лифта в ...
  • Валерий Каулин
    Как интересно акценты расставлены! Годовщина вроде есть, а праздника нет! Вот уж приходится крутиться, чтобы и народу...Собянин поздравил...
  • Владимир Лялин
    - Батюшка, а во время поста  женщину можно? - Можно, сын мой, но не жирную.Жители Медведково...

Огнеборцы обеспечили пожарную безопасность в новогодние праздники

Закончились новогодние праздники. Для работников пожарно-спасательного отряда № 216 обеспечение пожарной безопасности для жителей и гостей столицы на территории Выставочного комплекса ВДНХ было одной из первоочередных задач в праздничные дни.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх