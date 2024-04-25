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Подход Новосибирска к ремонту дорог назван «вчерашним веком»

Подход Новосибирска к ремонту дорог назван «вчерашним веком»

В Новосибирске при ремонте дорог продолжают выбивать люки из асфальта. Причина применения устаревших технологий в том, что у города всего лишь одна специальная круговая фреза, которой можно аккуратно вырезать люк из покрытия.

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