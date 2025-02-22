Украина действительно уже выиграла войну или это только иллюзия? Почему после подписания документа в Стамбуле ситуация изменилась? Каковы реальные результаты войны для Украины? Украинские эксперты продолжают утверждать, что Украина уже одержала победу в войне и ей осталось лишь закрепить успех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии