Украина действительно уже выиграла войну или это только иллюзия? Почему после подписания документа в Стамбуле ситуация изменилась? Каковы реальные результаты войны для Украины? Украинские эксперты продолжают утверждать, что Украина уже одержала победу в войне и ей осталось лишь закрепить успех.