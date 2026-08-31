КамАЗ сократил убыток на 29% за I полугодие 2026 года

КамАЗ, крупнейший русский производитель грузовых автомобилей, за I полугодие 2026 года сократил чистый убыток до 21,8 млрд рублей.
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