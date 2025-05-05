Краевой суд смягчил приговор барнаульскому застройщику Евгению Клейнатовскому

Прокуратура требовала приговорить предпринимателя к реальному сроку Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда 5 мая смягчил приговор барнаульскому предпринимателю, главе компании "ПР-Холдинг" Евгению Клейнатовскому.
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