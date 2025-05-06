РИА: в зоне СВО испытали трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга"

Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", который собрали в полевой лаборатории беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских беспилотников, прошел успешное боевое испытание в зоне спецоперации в Херсонской области.
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