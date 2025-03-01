Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский появится в шоу «Конфетка»

В песне поётся про Роберта Левандовского. Он столько лет играет в футбол, ему 35, а про него до сих пор не было ни одной песни1 марта в 21:00 в эфир ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Конфетка» (16+), где топовые звёзды российской эстрады дарят новую жизнь малоизвестным песням из интернета.