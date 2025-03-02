День ангела 3 марта: обладатели 3 женских имен и 7 мужских отпразднуют свои именины

3 марта – день ангела для людей с несколькими именами. Представительницы прекрасного пола, названные Анной, Камиллой и Елизаветой, а также мужчины с шестью другими именами, будут отмечать свой личный праздник.
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