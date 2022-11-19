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Защитник «Северстали» Пыленков о 9-м месте: «Нужно набирать очки в каждом матче и выходить в плей-офф»

Даниил Пыленков оценил поражение «Северстали» от «Торпедо» (1:2 ОТ). После 32 игр череповчане занимают в таблице Запада 9-е место.

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