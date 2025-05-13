В какие «нехорошие» приметы верили красноармейцы на фронте

Находясь в экстремальной обстановке, когда каждая секунда таила в себе опасность, солдаты пытались хоть как-то упорядочить события действительности, и, следуя аналогии, устанавливали связь между схожими происшествиями и последствиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии