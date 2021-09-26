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Планировка кухни: интересные варианты дизайна мебели для маленькой кухни

Планировка кухни: интересные варианты дизайна мебели для маленькой кухни

В дизайне мебели для маленькой кухни может сочетаться удобство и красота. Для того, кто хочет использовать пространство маленькой городской квартиры по максимуму, дизайнерыразработали кухонный гарнитур и множество комфортных и красивых решений.

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