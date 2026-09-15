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«Поезжай, потом будешь жалеть»: как совет жены спас роль Саши Белого для Сергея Безрукова

«Поезжай, потом будешь жалеть»: как совет жены спас роль Саши Белого для Сергея Безрукова

Сериал «Бригада» давно стал признанной классикой отечественного телевидения, а образ криминального лидера Саши Белого в исполнении Сергея Безрукова кажется единственно возможным.

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