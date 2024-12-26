В Госдуму внесли проект о приеме в вуз из колледжа после вступительных испытаний

Важно, чтобы направления студента совпадали В Государственную думу был внесен законопроект, который сможет позволить абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают, документ доступен в думской базе данных.
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