Китай обошел Германию и Чехию в поставках пива в Россию

Ранее Германия на протяжении многих лет оставалась крупнейшим иностранным поставщиком пива в Россию.Китай вырвался в лидеры по поставкам пива в Россию в первом квартале 2025 года, обогнав традиционных лидеров – Германию и Чехию.
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