Конец антироссийским заявлениям Никола Пашиняна могут положить граждане Армении Tекст: Евгений Поздняков, Анастасия Куликова Никол Пашинян продолжает курс на ухудшение отношений с Россией.
Спасти отношения Москвы и Еревана сможет каждый армянин
Комментарии
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Сергей Ульмасов
Отправить из России 1 млн. армян и пока они на подносе не принесут головы пашиняна и его сторонников в правительстве, обратно не пускать в Россию
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13 час.
J
Jubar
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13 час.
Руслан Техажев
В России живёт больше армян, чем в самой Армении. Не пора ли им домой и навести там порядок?
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12 час.
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