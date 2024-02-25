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Лукашенко заявил, что в Белоруссии и России исчерпали лимит революций

Лукашенко заявил, что в Белоруссии и России исчерпали лимит революций

В Белоруссии и Российской Федерации исчерпали лимит революций. С соответствующим заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

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Комментарии
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Александр Глущенко
А зачем России старые заводы ? Россия уменьшилась , к сожалению в размерах , но она не страдает более гигантоманией и от НЕ конкурентоспособной техники тоже Россия избавилась  .. Все старые заводы оказались, в новых реалиях, в ценрах городов .. Новые заводы строятся , они чистые , не большие , роботизированные , компьюторизированные .. Можно всё проверить на сайте &quot;СДЕЛАНО У НАС --- НАМ ЕСТЬ , ЧЕМ ГОРДИТСЯ &quot; В бел. напротив все мало-мальски приносящие прибыль заводы закрыты и давно .. Они стоят памятниками безбашенности руководству сраны.. , в бел. работают только те предприятия , где инвесторами выступает российский бизнес .. ТОЛЬКО! И чубайс .. )) странно , что его ещё помнят )))) Он не при делах уже более 20 лет)))) Наберите &quot;сделано у нас --нам есть , чем гордится&quot; , там НИЧЕГО ВООБЩЕ И СОВСЕМ нет белорусского , там только 4 тыс  с лишним стр. ТОЛЬКО РОССИЙСКОГО.. Смотри -любуйся. ))) В такой стране , как Россия будет затруднительно устраивать революции , а вот во всех бывших &quot;союзницах&quot; легко и просто ..  👇 Это старая таблица , года 15-17 , сейчас много больше , посмотрите сами в инете.
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15 час.
Александр Глущенко
да ещё.. рабочий класс в России есть , он не обязательно работает кувалдой )) На российских заводах работают РОССИЯНЕ. Кроме того в Росстию едут , идут, летят , плывут  и пробираются козьми тропами БАТРАКИ , из сран , бывших &quot;союзниц&quot; .. Белорусов аж треть из 9 млн.
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15 час.
Александр Глущенко
Закрытые или брошенные заводы белоруссии .. 👉Завод литейного оборудования, Волковысский машиностроительный завод ;  ОАО «Барановичи-Промбурвод» ;Мукомольный завод № 13 ; Новополоцкий завод БВК ; Завод «Ритм»; Лепельский ремонтно-механический завод ; Дзержинский маслозавод и др...
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15 час.

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