Лукашенко заявил, что в Белоруссии и России исчерпали лимит революций

Александр Глущенко

А зачем России старые заводы ? Россия уменьшилась , к сожалению в размерах , но она не страдает более гигантоманией и от НЕ конкурентоспособной техники тоже Россия избавилась .. Все старые заводы оказались, в новых реалиях, в ценрах городов .. Новые заводы строятся , они чистые , не большие , роботизированные , компьюторизированные .. Можно всё проверить на сайте "СДЕЛАНО У НАС --- НАМ ЕСТЬ , ЧЕМ ГОРДИТСЯ " В бел. напротив все мало-мальски приносящие прибыль заводы закрыты и давно .. Они стоят памятниками безбашенности руководству сраны.. , в бел. работают только те предприятия , где инвесторами выступает российский бизнес .. ТОЛЬКО! И чубайс .. )) странно , что его ещё помнят )))) Он не при делах уже более 20 лет)))) Наберите "сделано у нас --нам есть , чем гордится" , там НИЧЕГО ВООБЩЕ И СОВСЕМ нет белорусского , там только 4 тыс с лишним стр. ТОЛЬКО РОССИЙСКОГО.. Смотри -любуйся. ))) В такой стране , как Россия будет затруднительно устраивать революции , а вот во всех бывших "союзницах" легко и просто .. 👇 Это старая таблица , года 15-17 , сейчас много больше , посмотрите сами в инете.