В Белоруссии и Российской Федерации исчерпали лимит революций. С соответствующим заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.
Лукашенко заявил, что в Белоруссии и России исчерпали лимит революций
Комментарии
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Александр Глущенко
А зачем России старые заводы ? Россия уменьшилась , к сожалению в размерах , но она не страдает более гигантоманией и от НЕ конкурентоспособной техники тоже Россия избавилась .. Все старые заводы оказались, в новых реалиях, в ценрах городов .. Новые заводы строятся , они чистые , не большие , роботизированные , компьюторизированные .. Можно всё проверить на сайте "СДЕЛАНО У НАС --- НАМ ЕСТЬ , ЧЕМ ГОРДИТСЯ " В бел. напротив все мало-мальски приносящие прибыль заводы закрыты и давно .. Они стоят памятниками безбашенности руководству сраны.. , в бел. работают только те предприятия , где инвесторами выступает российский бизнес .. ТОЛЬКО! И чубайс .. )) странно , что его ещё помнят )))) Он не при делах уже более 20 лет)))) Наберите "сделано у нас --нам есть , чем гордится" , там НИЧЕГО ВООБЩЕ И СОВСЕМ нет белорусского , там только 4 тыс с лишним стр. ТОЛЬКО РОССИЙСКОГО.. Смотри -любуйся. ))) В такой стране , как Россия будет затруднительно устраивать революции , а вот во всех бывших "союзницах" легко и просто .. 👇 Это старая таблица , года 15-17 , сейчас много больше , посмотрите сами в инете.
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15 час.
Александр Глущенко
да ещё.. рабочий класс в России есть , он не обязательно работает кувалдой )) На российских заводах работают РОССИЯНЕ. Кроме того в Росстию едут , идут, летят , плывут и пробираются козьми тропами БАТРАКИ , из сран , бывших "союзниц" .. Белорусов аж треть из 9 млн.
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15 час.
Александр Глущенко
Закрытые или брошенные заводы белоруссии .. 👉Завод литейного оборудования, Волковысский машиностроительный завод ; ОАО «Барановичи-Промбурвод» ;Мукомольный завод № 13 ; Новополоцкий завод БВК ; Завод «Ритм»; Лепельский ремонтно-механический завод ; Дзержинский маслозавод и др...
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15 час.
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