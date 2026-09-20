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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футболисты, тренеры и руководство «Баварии» отметили Октоберфест

Игроки «Баварии» отметили Октоберфест. В 2026 году ежегодный пивной и фольклорный фестиваль проходит с 19 сентября по 4 октября.

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