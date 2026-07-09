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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевон Луни выбрал «Лейкерс» из-за четко определенной роли в команде

По информации журналиста ClutchPoints Бретта Сигела, Кевон Луни предпочел «Лейкерс» другим претендентам, поскольку в Лос-Анджелесе ему сразу предложили четко определенную роль в составе.

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