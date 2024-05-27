Как в Армении должна произойти смена власти? Большинство армян пришло к единому мнению

Треть армян полагает, что глава правительства должен сам подать в отставкуСогласно последним результатам социологического опроса MPG/Gallup International Аssociation, большая часть армян, а именно 30,6%, выступает за то, чтобы Никол Пашинян сам подал в отставку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии