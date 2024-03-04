29-летний уроженец Братска прошел кастинг шоу «Голос» на Первом

Уроженец Братска, 29-летний Анатолий Кормановский, покорил сердца зрителей и судей на шоу «Голос». В выпуске от 1 марта, во время этапа слепых прослушиваний, он завораживающе исполнил композицию «Too Close» британского поп-певца Алекса Клэра.
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