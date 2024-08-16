Анастасия Никита: "Нам нужны современные спортивные залы"

Борец Анастасия Никита, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже, говорит, что спортсменам Молдовы хотелось бы иметь спортивные залы с новым оборудованием, реабилитационные центры и столовые.
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