Появились подробности о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

АЖ

Александр Жигилий

Это вопросы не к Курску, зачем упрощать, когда у нас в стране таких эпизодов навалом! Это вопрос к системе Власти, разрушившей принципы воспитания из СССР, идеологию воспитания, отношениечеловека к человеку, возврата каст и классовости и пропасти между бедными и богатыми, созданной самой Властью! Вот с кого надо спрашивать!