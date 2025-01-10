Подросток, который ворвался в школу Курска, разбил окно и перед выходом на улицу бросил сумку. Подробности происшествия приводит временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram.
Появились подробности о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
Это вопросы не к Курску, зачем упрощать, когда у нас в стране таких эпизодов навалом! Это вопрос к системе Власти, разрушившей принципы воспитания из СССР, идеологию воспитания, отношениечеловека к человеку, возврата каст и классовости и пропасти между бедными и богатыми, созданной самой Властью! Вот с кого надо спрашивать!
Ответить
3 час.
НЕ
Натали Егорова
Точнее не скажешь..
Ответить
1 час.
Свежие комментарии