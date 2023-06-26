Военное обозрение

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Атака на Чонгарский мост – это очередная информационная «перемога» ВСУ

Атака на Чонгарский мост – это очередная информационная «перемога» ВСУ

Информационный бум по поводу украинского ракетного удара по Чонгарскому мосту возрастает. С удивлением читаю даже у достаточно компетентных военкоров сообщения, граничащие с паническими.

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