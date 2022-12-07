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КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», ЦСКА против «Торпедо»

ЦСКА сыграет с «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В другом матче дня «Амур» примет «Адмирал».  Фонбет Чемпионат КХЛ Амур – Адмирал Дата проведения 7 декабря, 12.

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