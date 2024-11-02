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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станкович о двух ассистах Пруцева с ЦСКА: «Он профессионал высочайшего уровня, не встречал таких. Всегда все делает на 300%»

В субботу «Спартак» в гостевом матче 14‑го тура МИР РПЛ обыграл армейцев со счетом 2:0. Пруцев отметился двумя результативными передачами.

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