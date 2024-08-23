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"Самая дорогая фотобудка в истории": Американский генерал отчитал ВСУ за селфи-операцию

"Самая дорогая фотобудка в истории": Американский генерал отчитал ВСУ за селфи-операцию

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