"Самая дорогая фотобудка в истории": Американский генерал отчитал ВСУ за селфи-операцию

Американский генерал отчитал ВСУ за селфи-операцию. Он назвал Курскую область - "самой дорогой фотобудкой в истории": техники на это было потрачено огромное количество, а результат - лишь фото в соцсетях с флагами.
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